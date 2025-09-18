Глава АвтоВАЗа: Lada Iskra всё равно, в каком виде ехать в Петербург — разобранном или собранном

Проблем с логистикой между заводами в Тольятти и Санкт-Петербурге не возникнет, уверен Максим Соколов.

Российский концерн АвтоВАЗ ничего не потеряет на доставке машинокомплектов Lada Iskra с головного завода в Тольятти на дополнительную площадку в Санкт-Петербурге, несмотря на расстояние в 1700 км. Об этом заявил глава флагмана отечественного автопрома Максим Соколов.

«Большая часть машин, примерно 10-12% от рынка, в любом случае едет в Санкт-Петербург и северо-западную часть страны. Им всё равно, в каком виде ехать – разобранном или собранном, поэтому на логистике мы ничего не теряем.

Часть компонентной базы производится здесь, в Санкт-Петербурге, и её не надо гонять до Тольятти и обратно. Тоже небольшая копеечка в финансовую модель этого проекта», — передаёт слова Соколова корреспондент «Рамблер/авто».

В четверг, 18 сентября, на бывшем заводе Nissan в Петербурге, ныне именуемом «Автозавод Санкт-Петербург», стартовал серийный выпуск «Искры». До конца года с местного конвейера сойдёт около 3000 экземпляров.

