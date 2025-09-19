Какие авто с пробегом везут в Россию из Кореи: топ-10 самых востребованных марок

Спрос на некоторые автобренды вырос до 314%.

© Jonathan Weiss/Shutterstock

В России стремительно набирают популярность автомобили с пробегом из Южной Кореи. С начала текущего года импорт «бэушек» из этой азиатской страны вырос сразу на 88%, рассказал в своём «Телеграм-канале» сооснователь и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

В январе-августе в нашу страну завезли 61 573 поддержанных авто из Кореи. Это даже на 10% больше, чем за весь прошлый год — 55 496 машин. В 2023-м за 12 месяцев объём ввоза был ещё меньше и составил 28 103 автомобиля.

«В Корее представлена достаточно широкая марочная линейка, поэтому везут не только KIA и Hyundai», — рассказал Целиков.

Топ-10 самых популярных марок в импорте автомобилей с пробегом из Южной Кореи:

KIA — 17 270 единиц (+73% относительно января-августа 2024 года); BMW — 12 356 (+191%); Hyundai — 9278 (+67%); Mercedes-Benz — 6593 (+182%); Audi — 3738 (+74%); SsangYong — 1669 (+65%); Genesis — 1625 (+147%); Volkswagen — 1314 (+81%); Toyota — 1275 (-25%); Porsche — 911 (+314%).

Самой популярной подержанной «бэушкой» из Кореи является внедорожник Hyundai Palisade, ввезённый в количестве 3868 штук. Следом идут другие «корейцы»: минивэн KIA Carnival (3351 единиц), кроссовер KIA Sorento (3107) и седан KIA K5 (3103). Лучшим из остальных стал немецкий седан бизнес-класса BMW 5 серии с объёмом импорта 2684 штуки.

