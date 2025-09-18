Путин поддержал легализацию продаж «красивых» автомобильных номеров в России

Российский лидер удивлён, что реализация номеров с красивым сочетанием букв и цифр до сих пор не узаконена.

© Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы запустить в стране официальные продажи «красивых» автомобильных номеров.

На встрече с главой государства в четверг, 18 сентября, руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил узаконить продажу регистрационных знаков с красивым сочетанием букв и цифр. По его словам, Минэкономразвития РФ уже подготовил необходимую правовую базу.

«Продажа «красивых» номеров, почему нет? А чего здесь такого? Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается», — сказал Путин в ответ.

Идея о легализации продаж красивых номеров обсуждается в нашей стране уже не первый год. Так, Минэкономразвития несколько лет назад предложил проводить открытые аукционы, на которых стоимость автомобильных гознаков варьировалась бы в пределах от 30 тысяч до 10 млн рублей. Однако осенью прошлого года Министерство экономики отклонило эту идею, заявив, что для реализации законопроекта нет оснований.

«Красивые» госномера открыто продаются во многих странах, таких как США, Китай, Индия, Австралия, ОАЭ. В апреле 2023 года в Эмиратах был установлен рекорд: знак «P 7» продали за $15 млн, то есть 1,2 млрд рублей.

