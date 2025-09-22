Новые AUDI E5, Li 6, Geely Emgrand, Jetour T1 и другие: главные автоновинки недели

На прошедшей неделе на российском рынке случилась пара автомобильных премьер и анонсов будущих новинок. Параллельно рынки Азии и Европы получили несколько свежих моделей, которые в будущем также могут приехать в нашу страну.

© KIA

AUDI E5

Электромобиль AUDI E5 Sportback, первая модель суббренда Audi, разработанного специально для китайского рынка, поступил в продажу. Автомобиль предлагается с четырьмя вариантами силовой установки. Есть версии как с передним, так и с полным приводом. Они оснащаются тяговыми батареями разной ёмкости.

© Audi

Варианты с задним приводом комплектуются электромоторами мощностью 300 л.с. и 408 л.с. с батареями ёмкостью 76,2 кВт⋅ч и 100 кВт⋅ч соответственно. Полноприводные версии получили силовые установки суммарной мощностью 525 л.с. и 787 л.с. и батареями емкостью 83,3 кВт⋅ч и 100 кВт⋅ч соответственно. Топовый 787-сильный электрокар разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Его максималка — 230 км/ч, а запас хода достигает 650 км.

В Китае цены на AUDI E5 начинаются от 235 900 юаней (около 2,7 миллиона рублей по текущему курсу). Самый дорогой вариант «электрички» стоит 319 900 юаней (примерно 3,7 миллиона рублей).

Geely Emgrand

Geely представил Emgrand нового поколения. Модель сохранила фирменный стиль, но ощутимо увеличилась в размерах. Длина теперь составляет 4 815 мм (+22 мм), ширина — 1 885 мм (+63 мм), а высота — 1 480 (+20 мм). Колёсная база растянулась сразу на 105 мм, достигнув 2 755 мм.

© Geely

Новый седан оснащён 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 181 л.с. Классический шестидиапазонный автомат в трансмиссии уступил место роботу с двумя сцеплениями и семью ступенями. Привод остался передним. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7,9 секунды. Emgrand пятого поколения выйдет на китайский рынок до конца текущего года. На зарубежных рынках он появится только в следующем году.

Geely Galaxy Starshine 6

Китайский производитель также анонсировал старт продаж в Поднебесной гибридного седана Geely Galaxy Starshine 6 EM-i. Машина станет доступна покупателям 26 сентября. Модель построена на новой платформе GEA.

© Geely

В состав силовой установки входят 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с. и один электродвигатель. Однако технические характеристики последнего пока не раскрываются. В салоне гибрида есть 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, а также 14,6-дюймовый экран медиасистемы. Возможные комплектации и цены Starshine 6 на данный момент не афишируются.

Kia K4

Новый пятидверный хэтчбек Kia K4 заменит в европейской линейке бренда бестселлер Kia Ceed. Автомобиль не только сменил имя, но и изрядно подрос в размерах, примерив новый корпоративный стиль Kia.

© KIA

«Базовый» двигатель для K4 — это 1,0-литровый 115-сильный бензиновый агрегат. В моторной гамме также присутствуют турбированные 1,6-литровые «движки» мощностью 150 и 180 л.с. Кроме того, есть «мягкий гибрид» со стартер-генератором на основе всё того же литрового мотора. В переднеприводной трансмиссии применяется либо 6-ступенчатая механика, либо 7-ступенчатый робот.

В начальную комплектацию входят 12,3-дюймовые приборная доска и мультимедийный тачскрин, климат-контроль с сенсорным блоком управления, пакет водительских ассистентов и прочее.

Kia Carnival

Компании Kia также обновила минивэн Carnival Hi Limousine, дополнив его новым оборудованием. Машине досталось «новое лицо» в корпоративром стиле и слегка посвежевшая корма, а также 19-дюймовые колёса с геометрическим дизайном.

© KIA

Главная же особенность варианта Hi Limousine сохранена — это пластиковая надстройка на крыше. Благодаря ей высота минивэна составляет 2 045 мм (плюс 305 мм к базовой модели), а в салоне потолок выше на 291 мм. При этом скаты штатной крыши с потолочными рукоятками никуда не делись. Кроме того, покупателям Carnival для заказа теперь доступна акустическая система Bose с 12 динамиками и сабвуфером.

Из линейки силовых агрегатов Carnival убрали 2,2-литровый 194-сильный турбодизель. Модель можно приобрести либо с 3,5-литровым 294-сильным бензиновым V6, либо в гибридном варианте, обладающем производительностью в 245 л.с. Цены на Carnival Hi Limousine стартуют с 63 270 000 вон (около 3,85 миллиона рублей). Топовая комплектация предлагается за 99 230 000 вон (примерно 6,04 миллиона рублей).

Li 6

Li Auto анонсировал новое поколение электрического кроссовера Li 6. Его выход на китайский рынок назначен на 26 сентября. В заднеприводном варианте «электричка» будет предлагаться с одним мотором мощностью 335 л.с. Полноприводная версия получит 536-сильную силовую установку с двумя моторами: по одному на каждой оси. Двигатель передней оси выдаёт 201 л.с., а задней — 335 л.с. Благодаря 800-вольтовой архитектуре и быстрой зарядке автомобиль может за 10 минут восполнить запас энергии на 500 км пробега. Максимальный же запас хода на одной зарядке декларируется на уровне 720 км. Ожидаемая цена в Китае в пересчёте на рубли варьируется от 2,3 до 2,9 миллионов.

© Li Auto

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Eclipse Cross для Европы. Версия для Старого Света построена на платформе электрического Renault Scenic E-Tech. Старт продаж модели запланирован на конец текущего года.

© Mitsubishi

Первой на рынке должна появиться топовая комплектация. Такая «электричка» получит 218-сильный электродвигатель и батарею ёмкостью 87 кВт⋅ч. Запас хода заявлен на уровне 600 километров. Не исключено, что со временем модель получит менее мощную версию — со 170-сильным электромотором и батареей на 60 кВт⋅ч. Судя по опубликованным фото, салон нового Mitsubishi Eclipse Cross без существенных изменений позаимствован у Scenic E-Tech.

Новинки российского рынка

Jetour T1

Jetour объявил о старте продаж нового паркетника T1. Полноприводный кроссовер предлагается на российском рынке в двух комплектациях: Comfort за 3,77 миллиона рублей и Luxury за 3,95 миллиона рублей.

© JETOUR

Машина оснащается единственно возможной комбинацией силовых агрегатов: 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.

Базовая комплектация модели получила цифровую приборную панель с диагональю 10,25 дюйма, 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистему с восемью динамиками, набор «тёплых» опций, двухзонный климат-контроль и ряд других позиций.

Geely Galaxy Starship 7

Компания Geely объявила о планах вывода на российский рынок среднеразмерного кроссовера Galaxy Starship 7. У нас он будет продаваться под названием Geely EX5 EM-i. Модель дебютировала в Китае в ноябре 2024 года.

© Geely

О российских комплектациях официально пока не сообщалось. На домашнем же рынке модель доступна с силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового атмосферного бензинового мотора мощностью 112 л.с. и 218-сильного электродвигателя. В смешанном режиме гибрид проезжает до 1 420 км, запас хода на электротяге не превышает 150 км. В Поднебесной Geely Galaxy Starship 7 продаётся по цене от 97 800 до 130 800 юаней (около 1,1–1,45 миллиона рублей по текущему курсу).

Aito Seres M9

Российская премьера флагманского Aito Seres M9 состоялась в рамках Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. При том, что на китайском рынке кроссовер справил дебют ещё в конце 2023 года. Точные сроки старта продаж модели на российском рынке пока не оглашены, но ожидается, что они начнутся в ближайшее время.

© Aito Seres

5,2-метровый премиальный кроссовер считается одноклассником Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Audi Q7. Модель оснащается силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов общей производительностью в 496 л.с. До 100 км/ч с места Seres M9 разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч. Запас хода — 1 362 км.