Соколов ответил на вопрос о переходе АвтоВАЗа на четырёхдневку

Президент АвтоВАЗа прокомментировал сообщения о переходе концерна на сокращенную рабочую неделю.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ готовится к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом рассказал глава концерна Максим Соколов на мероприятии, посвященном запуску производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге.

В начале этой недели стало известно, что АвтоВАЗ может перейти на четырёхдневку уже 29 сентября. Режим укороченной рабочей недели будет введен на полгода. Официального заявления со стороны компании, правда, пока не было.

«Мы в соответствии с законодательством уведомили наших коллег о том, что такие решения могут быть приняты. Ещё есть время, но тем не менее мы готовимся к этому, потому что рынок, к сожалению пока не проявляет достаточной активности», — цитирует Соколова информационное агентство «Интерфакс».

Президент АвтоВАЗа добавил, что окончательное решение о смене рабочего графика будет принято до конца сентября.

