Бывший завод Toyota в России возобновляет работу: что за машины там будут выпускать

Перезапуск предприятия в Санкт-Петербурге состоится уже в следующем году.

© Aurus

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026 году. Рестарт выпуска автомобилей на предприятии будет осуществлён при поддержке партнёра из дружественной страны, сообщила газета «Ведомости».

По сведениям источника, знакомого с планами завода, на площадке будет налажен выпуск автомобилей под брендом Senat. Эта марка принадлежит производителю люксовых автомобилей Aurus, выпускающему правительственные и гражданские модели.

На конвейер встанут один внедорожник и два седана. Не уточняется, будут ли эти автомобили иметь какое-либо отношение к модельной линейке Aurus. Учитывая, что в проекте примет участие некий партнёр из дружественной страны, возможно речь идёт о локализации производства. Тем более в 2024 году Aurus уже вел переговоры с китайским FAW о сборке люксового седана Hongqi H9 под своей маркой, но достичь соглашения тогда не удалось.

Производственный комплекс Toyota в Шушарах был открыт в 2007 году и выпускал седаны Camry и внедорожники RAV4. В 2022-м «японцы» продали завод ФГУП «НАМИ» за символический 1 рубль и ушли из России. С тех пор предприятие, сейчас именуемое ООО «Шушары-Авто», простаивает.

