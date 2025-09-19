В России отзывают 17 тысяч автомобилей крупной китайской марки

Отзыв связан с проблемой в бензобаке.

Один из китайских автомобилей-бестселлеров в России попал под массовую отзывную кампанию. Визиту в официальный сервисный центр подлежат 17 736 седанов Geely Emgrand, говорится в заявлении Росстандарта.

Отзыв связан с проблемой в топливном баке. Клапан вентиляции в крышке заливной горловинs может работать некорректно, что чревато образованием вакуума в топливной системе.

«Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», — говорится в заключении Росстандарта.

Отзыв затрагивает экземпляры Geely Emgrand, проданные с 1 ноября 2023 года и по настоящее время.

Владельцы машин, подлежащих отзыву, будут приглашены представителями российского офиса «Джили-Мотор» по электронной почте или телефону в ближайший дилерский центр. В ходе бесплатного ремонта специалисты проверят и заменят крышку заливной горловины бензобака, а также проверят его состояние и систему вентиляции.

Собственники Geely Emgrand могут самостоятельно узнать, подпадает ли их автомобиль под отзывную кампанию. Сделать это можно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем в рамках отзывной программы.

Geely Emgrand — один из самых продаваемых седанов в России. По итогам прошлого года автомобиль разошёлся тиражом 11 882 единицы и стал популярным в нашей стране китайским представителем С-класса.

