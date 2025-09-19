«Точно не наша история». АвтоВАЗ отреагировал на повышение утильсбора с 1 ноября
В тольяттинском концерне рассказали, как новая схема расчёта утильсбора повлияет на стоимость их автомобилей.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов назвал причину, по которой новый критерий расчёта утилизационного сбора не затронет машины крупнейшего российского автопроизводителя.
С 1 ноября 2025 года «утиль» будет рассчитываться по-новому. Сумма налога за будущую утилизацию машины, сошедшей с конвейера в России или привезённой из-за границы, будет зависеть не только от рабочего объёма мотора, но и мощности, если отдача агрегата превышает 160 л.с.
«АвтоВАЗ не производит автомобили мощностью свыше 160 л.с. поэтому влияние этой правительственной нормы на продукцию АвтоВАЗа будет нейтральным.
В среднем у нас мощность вообще около 100 л.с. Мощность мотора 1,7 на «Ниве» — 83 л.с., то есть почти в два раза меньше. Это точно не наша история», — сказал Соколов журналистам на мероприятии, посвященном запуску производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге.
Эксперты ожидают, что в первую очередь из-за нового расчёта утильсбора подорожают мощные автомобили с небольшими объёмами двигателя, такие как гибриды и электромобили.
