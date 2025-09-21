АвтоВАЗ «прописал» Iskra в Петербурге, Путин поддержал продажу красивых номеров, а Chery собрался уходить из России. Итоги недели

Загадочное исчезновение законопроекта о повышении утильсбора, мрачный прогноз для китайских автопроизводителей, новые штрафы за перевозку детей без автокресел, первое в мире столкновение летающих автомобилей, прототипы новой «Волги», масштабная хакерская атака на Jaguar и удивительный эффект от платных парковок в Москве — главное за уходящую неделю в подборке новостей «Рамблер/авто».

© АвтоВАЗ

Первый автомобиль AUDI вызвал ажиотаж в Китае: 10 153 заказов за 30 минут

Можно, конечно, смеяться над ребрендингом Audi в Китае: марка с таким же названием, но только написанным заглавными буквами, и без фирменного знака в виде четырёх колец. Но это работает! Первый автомобиль суббренда AUDI – фастбэк E5 — за полчаса после запуска продаж собрал невероятно большое количество заказов, хотя машины Audi спросом в Поднебесной особо не пользуются. Даже бестселлер китайского рынка не демонстрировал таких темпов заявок. Что за бестселлер и откуда такой спрос на AUDI E5? Читайте по ссылке.

В России пропишут новые правила ремонта автомобиля по ОСАГО

Страховые компании готовы разрешить автовладельцам выбирать сервис для ремонтно-восстановительных работ по полису обязательного автострахования ОСАГО. Будет, правда, одно большое «но», которое может сделать такой ремонт крайне невыгодным.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Новые подробности о российском электромобиле «Молния»

С презентации российского электрического седана «Молния» прошёл год, и казалось, что дальше показа макета дело и не зайдёт. Но нет, на этой неделе в Сети появилась подробная презентация инновационного проекта. В планах разработчиков даже создание дилерской сети и выход на зарубежные рынки.

Хакеры «положили» Jaguar Land Rover

Мало английскому производителю люксовых авто Jaguar Land Rover провального ребрендинга, практически безвыигрышной ставки на электромобили и критики, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Кибератака на компьютерные системы компании обрушила всю работу компании – от конвейеров до логистических цепочек. Последствия настолько масштабные, что JLR, по оценке экспертов, оправится не раньше ноября.

© IMAGO/Global Look Press

Почему платные парковки – это полезно: рассказали в правительстве Москвы

Столичная мэрия подвела итоги второго этапа расширения зоны платных парковок, который прошёл 15 августа, и опубликовала любопытные цифры. Количество нарушений на стоянках, которые раньше были бесплатными, за месяц с небольшим сократилось на 88%. В Подмосковье, между тем, стартовало внедрение платных парковок в жилых зонах.

УАЗ столкнулся с проблемами при модернизации «Патриота»

Насколько тяжело установить на автомобиль УАЗ двигатель и коробку передач китайского производства? Скажем так, задача это не из простых. О подробностях рассказал инсайдер, знакомый с ходом создания рестайлинговой версии «Патриота» с дизельным мотором и трансмиссией JAC.

Произошла первая в мире крупная авария с участием летающих машин

Как говорится, есть две новости: одна — хорошая, другая — плохая. Начнём с плохой, впервые с момента начала тестовых полётов в 2021 году столкнулись два летающих автомобиля. То есть это первое в истории столкновение таких транспортных средств. Хорошая новость в том, что никто не пострадал. О том, что случилось и как участники ДТП в воздухе избежали травм, читайте в новости.

© Chen Sihan/XinHua/Global Look Press

Госдума одобрила ужесточение наказания за перевозку детей без автокресел

Находившийся в режиме ожидания с марта этого года законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей получил ход. Госдума РФ в первом чтении поддержала проект. О том, насколько вырастут штрафы, если документ получит «зелёный свет» и на следующих стадиях рассмотрения, читайте в публикации «Рамблер/авто».

В линейке возрождённой «Волги» будет минимум три модели

Всё больше и больше инсайдов появляется вокруг возрождения легендарного советского и российского автобренда «Волга», перезапуск которого запланирован на весну 2026 года. Если всё пойдёт по плану, то в линейке будет сразу три модели – один кроссовер и два седана. Подробности вы можете узнать в нашей публикации.

Китайскому автопрому предрекли кризис

На уходящей неделе информационное агентство Reuters «выкатило» масштабное исследование текущей ситуации в китайской автомобильной промышленности и пришло к неутешительному выводу. Большинство местных автопроизводителей и дилеров работают в минус, склады переполнены, и в ближайшие годы автоиндустрию Поднебесной накроет кризис. О причинах и возможных последствиях читайте в опубликованном на «Рамблер/авто» тексте.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

АвтоВАЗ всё-таки перейдёт на четырёхдневку

Российский автогигант АвтоВАЗ до последнего сопротивлялся примеру КамАЗа и ГАЗа и не вводил четырёхдневку на своих предприятиях в Тольятти и Ижевске. Но похоже, что сокращения рабочей недели компании всё-таки не избежать. Сотрудников уже предупредили, что с 29 сентября они могут перейти на сокращённый режим работы, причём продлится этот режим может до 28 марта следующего года. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов не подтвердил, но и не опроверг подобный сценарий, но при этом заявил, что производственный план на текущий год теперь составляет не 400 тысяч, а 300 тысяч автомобилей.

Бывший завод Toyota в России возобновляет работу: что за машины там будут выпускать

Автозавод в Шушарах под Санкт-Петербургом готовится к выходу из простоя, в котором оказался после ухода Toyota из России в 2022 году. Уже в следующем году на предприятии с производственной мощностью 100 тысяч автомобилей в год будет налажена сборка люксовых кроссоверов и седанов. Что это будут за автомобили? Официальной информации нет, но, судя по инсайдам, участие в проекте примет отечественная компания Aurus и некий китайский автопроизводитель.

Путин поддержал легализацию продаж «красивых» автомобильных номеров в России

Автомобильные госномера из трёх пятёрок, трёх семерок и других ярких комбинаций цифр наконец-то могут выйти за пределы «серого» рынка. Президент России Владимир Путин на заседании с лидерами парламентских фракций в четверг, 18 сентября, одобрил идею об официальной продаже «красивых» номеров через Госуслуги.

© Евгений Биятов/РИА Новости

Законопроект о повышении утильсбора с 1 ноября удалён из электронной базы

Загадочная история разыгралась на прошедшей неделе вокруг нашумевшего постановления о пересмотре методики расчёта утильсбора на автомобили. Законопроект, который должен вступить в силу уже 1 ноября текущего года, вдруг исчез из электронной базы правительства. Официальная причина — сбой системы, неофициальная — огромное число негативных отзывов. Кому верить, непонятно. Портал действительно загружается не без проблем, но и дизлайков восстановленный документ собрал немало — 42,5 тысячи против 306 лайков.

Chery прокомментировала сообщения о своём уходе из России

Разговоры о том, что китайская компания Chery «собирает чемоданы» и уходит с российского рынка, циркулируют в прессе уже не первый месяц. Очередной порцией слухов на этой неделе поделилось новостное агентство Nikkei Asia: мол, Chery выходит на гонконгскую биржу и опасается проблем из-за работы в России. Российский офис практически следом опубликовал заявление.

АвтоВАЗ начал выпускать Lada Iskra в Санкт-Петербурге: какие версии там будут собирать

Главное событие недели в российском автопроме — на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас так и называется «Автозавод Санкт-Петербург», запустили сборку автомобилей нового семейства Lada Iskra. До конца года с местной сборочной линии сойдёт около 3000 тысяч экземпляров. О том, зачем тольяттинскому концерну потребовалась дополнительная площадка, читайте в большом материале от нашего корреспондента, побывавшего в четверг, 18 сентября, на торжественном старте производства в Северной столице.

© АВТОВАЗ

Также на прошедшей неделе «Рамблер/авто» рассказал о раритетных советских автомобилях ГАЗ-14 «Чайка» и «Москвич 412» по 9 млн рублей каждый, новой эмали «Амазония» в палитре Lada Niva Legend, рекордной выдаче автокредитов в России, достижении российского рынка в европейском рейтинге и старом новом лидере в списке самых популярных иномарок в нашей стране.