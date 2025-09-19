В России больше не выпускают автомобили Xcite

Проект не закрыт, но поставлен на паузу.

© РИА Новости

Бывший российский завод Nissan, который теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург», больше не выпускает автомобили марки Xcite. Об этом заявил генеральный директор предприятия Иван Миронов на встрече с журналистами.

Российский бренд Xcite, созданный владельцами автозавода в Северной столице, дебютировал в 2024 году. Под этой маркой выпускались кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8, представляющие собой перелицованные китайские Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8.

«Автомобили Xcite на данный момент мы не производим. С партнёром у нас сохранились отношения, есть договор лицензии.

Рынок будет диктовать нам дальнейшие шаги. Проект не закрыт. Если пойдет рост, не исключаю того, что закажем дополнительную партию», — приводит слова Миронова корреспондент «Рамблер/авто».

По оценке экспертов рынка, за год с небольшим было продано около 10 тысяч автомобилей Xcite. Запас на складах заводов и дилерских центров, как рассказал Миронов, сейчас составляет около 3,5 тысяч единиц.

Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций