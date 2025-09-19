ГАИ проведёт массовые рейды на пьяных водителей в выходные 20-21 сентября

Сотрудники ДПС будут проверять всех водителей без исключения.

© Максим Богодвид/РИА Новости

В эту пятницу и выходные, 20-21 сентября, Госавтоинспекция проведёт массовые проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт на дорогах в различных регионах России.

Мероприятия по отлову нетрезвых автомобилистов запланированы в Республике Татарстан, Башкирии, Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Кировской, Курганской, Волгоградской и Челябинской областях, Красноярском крае, Екатеринбурге и других регионах России.

В рамках усиленных рейдов инспектора ДПС останавливают все подряд автомобили, проезжающие мимо, и просят каждого водителя «дыхнуть в трубочку», а не только подозрительных. В отдельных нарядах имеется передвижной пункт для проведения на месте медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать ПДД и сообщать о водителях с неадекватной манерой вождения, реакция будет оперативной. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей!» — напоминает ГАИ.

Согласно официальным данным, количество ДТП в России с участием нетрезвых водителей первом полугодии 2025 года сократилось на 13,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 4243 случаев.

