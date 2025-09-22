Цены на авто упадут: Renault переходит на более доступные аккумуляторы

Южнокорейская компания LG и китайская CATL станут поставщиками аккумуляторов для Renault. Французский автопроизводитель планирует использовать литий-железо-фосфатные (LFP) батареи в некоторых своих моделях. Это позволит снизить стоимость автомобилей, сообщает speedme.ru.

Речь идет, в частности, о Megane E-Tech, новом поколении Twingo и моделях бренда Dacia, говорится в материале. Решение компании Renault обусловлено конкуренцией с китайскими производителями, активно внедряющими литий-железо-фосфатные аккумуляторы.

В Китае в последние годы литий-железо-фосфатные (LFP) батареи устанавливаются примерно в 75% проданных электромобилей. В то же время в европейских странах их доля значительно ниже и не превышает 10%. Там до сих пор преобладают никель-марганец-кобальтовые (NMC) аккумуляторы. Они отличаются большей емкостью, но имеют более высокую стоимость.

Ранее РИА Новости сообщило, что автопроизводитель Renault получил от Роспатента отказ в предварительной регистрации товарного знака Reno в классе автомобилей. У компании есть несколько недель, чтобы ответить на уведомление экспертизы. В случае отсутствия ответа отказ будет считаться окончательным.