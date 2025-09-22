Параллельный импорт легковых авто в Россию резко сократился

Сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков сообщил, что альтернативный импорт новых легковых машин в Россию сократился на 40 процентов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Целиков отметил, что массовый альтернативный импорт машин в РФ появился в 2022 году, после ухода западных брендов. По словам эксперта, расцвет этого импорта пришелся на 2023 год, когда по разным схемам без ОТТС (одобрение типа транспортного средства) было ввезено 225,5 тысячи новых легковых авто.

ОТТС удостоверяет соответствие авто действующим в странах Таможенного союза требованиям по безопасности и экологическим стандартам. Документ необходим для организации серийного производства автомобилей, а также для импорта отдельных партий новых машин.

По данным Целикова, в 2024 году объем альтернативного импорта снизился на 20 процентов - до 181,2 тысячи автомобилей. В 2025-м за восемь месяцев по альтернативным схемам в Россию привезли 70,8 тысячи машин. Это на 40 процентов меньше, чем за январь-август 2024-го.

Целиков отметил, что альтернативный импорт авто по-прежнему продолжается из Китая (41,2 процента всех альтернативных поставок). На втором и третьем местах находятся Киргизия (26,4 процента) и Белоруссия (13,3 процента). В топ-5 также входят прямой ввоз из Южной Кореи (6,6 процента) и Японии (2,6 процента).

По словам эксперта, единственным растущим направлением оказалась Южная Корея (плюс 165 процентов). А больше всего сократилось киргизское направление (минус 67 процентов). Он добавил, что таможенное оформление в большинстве случаев проводится на физических лиц.

Самой популярной маркой альтернативного импорта Целиков назвал Toyota. По его данным, на эту марку приходится почти каждый пятый ввезенный таким способом автомобиль (18,1 процента). В топ-5 также входят BMW (11 процентов), Geely (9,8 процента), Mercedes-Benz (6,7 процента) и Lixiang (6,2 проценте).