Катастрофа для автомобилистов: чем обернется новое повышение утильсбора

Ожидаемое повышение утильсбора может обернуться существенными финансовыми потерями для автомобилистов, которые уже заказали и оплатили автомобили за рубежом. Как сообщает «Известия», им придется заплатить за растаможку суммы в сотни раз выше тех, на которые они рассчитывали — речь идет о сотнях тысяч, а в некоторых случаях и о миллионах рублей.

Ранее Минпромторг РФ предложил ввести дополнительный показать при расчете утилизационного сбора для легковых автомобилей. Базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность мотора — влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Если изменения примут, то они начнут действовать с 1 ноября.

Заказавшие автомобили россияне опасаются, что их машины приедут после введения новых правил. Например, семья из Новороссийска заказала за 2 млн рублей Hyundai Custo из Китая. Если ставку утильсбора повысят, что им придется заплатить еще миллион рублей. В такую же ситуацию попал и мужчина из Иркутска, купивший Nissan Serena на аукционе в Японии — машина обошлась ему в 1 млн 250 тысяч рублей, а по новым ставкам утильсбор составит 1 млн 200 тысяч рублей.

«У меня нет денег, чтобы забрать машину — я потеряю и автомобиль, и деньги. Авто уже выкуплено, оно в транзите. Я потеряю 1 млн рублей и останусь ни с чем. Я нервничаю, ночами не сплю, всеми способами пытаюсь достучаться до властей и общественности, чтобы разрешить ситуацию», — рассказал он.

За неделю после публикации проекта постановления на почту Национального автомобильного союза (НАС) пришли «тысячи обращений» на эту тему. Организация обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустина с просьбой отправить предложенный Минпромторгом проект о повышении размера утильсбора на доработку. В документе подчеркивается, что резкие изменения конечной стоимости могут сделать невозможной уплату растаможки, а автомобили останутся на складах временного хранения.