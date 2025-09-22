В России появился доступный японский кроссовер-гибрид

В России начали продавать кроссовер Toyota Corolla Cross.

© Toyota

Компактный паркетник привозят по схеме параллельного импорта. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Этот автомобиль представлен как более экономичная альтернатива RAV4. Особенно привлекательным для покупателей является его цена, которая оказалась ниже, чем у основных китайских конкурентов. На специализированных сайтах уже встречаются предложения от независимых импортеров, где гибридные версии этой модели предлагаются по цене от 1,7 миллиона рублей.

Новинка выделяется на фоне конкурентов благодаря своей стоимости. Geely Coolray в минимальной комплектации предлагается дилерами за 2,8 миллиона рублей, в то время как за аналогичный GAC GS3 просят от 2,4 миллиона. Базовая версия Chery Tiggo 4, самого доступного кроссовера, стоит почти 2 миллиона рублей, что все равно оказывается дороже, чем Toyota Corolla Cross.

Цена в 1,7 миллиона рублей предлагается за гибридные комплектации в черном и белом цветах. Эти автомобили можно заказать с доставкой из Владивостока. Эти автомобили оборудованы эффективной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя объемом 1,8 литра и электромотора.

В результате их совокупная мощность составляет 98 лошадиных сил, а расход топлива достигает впечатляющих 4,2 литра на 100 километров. Для тех, кто предпочитает традиционные бензиновые двигатели, предлагаются модели с двухлитровым мотором мощностью 169 л.с. Стоимость таких автомобилей варьируется от 2,19 до 3 миллионов рублей, в зависимости от города продажи.