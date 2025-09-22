BMW представила таинственный электрический седан

BMW показала таинственный электрический седан на официальном сайте. Как сообщает BMWBlog, автомобиль появился в анимациях, которые демонстрируют функции помощи водителю у кроссовера iX3.

© BMW

Отмечается, что седан напоминает концепты, которые публиковались перед появлением электроседана i3 — Vision Neue Klasse и более ранний i Vision Dee. Вместе с тем прототип отличается удлиненным лобовым стеклом, имитацией радиаторной решетки в виде глухих панелей и узкими диодными полосами, судя по всему, играющими роль светотехники.

© BMW

Вместе с тем авторы статьи отмечают, что BMW называет представленный седан «концепцией, сгенерированной компьютером». Скорее всего, он существует лишь на веб-сайтах BMW и никогда не будет воплощен в реальности. Вместе с тем не исключено, что схожую внешность могут получить будущие электрокары из линейки Neue Klasse, которые еще не анонсированы немецким автопроизводителем.