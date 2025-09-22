Горючие цены: почему топливо продолжает дорожать и что ждать дальше

Цены на бензин растут из-за подорожания нефти, удешевления сырья, инфляции и сезонности. Об этом сообщает kp.ru.

В августе 2020 года литр АИ-92 стоил в среднем 58,93 рубля, а к 15 сентября подорожал на 8%. В Крыму и Приморье зафиксирован дефицит топлива. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что с 2018 года цены на бензин не растут выше инфляции, хотя дизель подорожал всего на 2,5%. Цены варьируются по регионам: в Москве - 65,91 рубля, в Омской области - 59,87, на Чукотке - более 77 рублей за литр.

Эксперты выделяют несколько причин роста цен. Первый фактор — сезонность. Как отмечается, летом наблюдается высокий спрос на топливо из-за отпусков и сбора урожая. Второй фактор — плановые ремонты НПЗ, перенесенные с мая на июль, третий — рентабельность малых сетей АЗС, закупающих топливо на биржах и перекладывающих рост цен на клиентов.

Правительство рассматривает повышение демпфера на бензин с 10% до 20%, на дизель — с 20% до 30%, чтобы компенсировать нефтяным компаниям снижение доходов из-за подешевевшей нефти и укрепившегося рубля. Также введен запрет на экспорт топлива.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркивает, что биржевые цены на топливо не влияют на розничные, но топливный демпфер стабилизирует цены.