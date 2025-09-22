Потеряет 6 млрд долларов: у Volkswagen серьезные проблемы с электромобилями

В этом году автомобильный концерн Volkswagen может столкнуться с убытками в размере почти 6 млрд долларов из-за сложностей, связанных с электромобилями Porsche. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Volkswagen Group.

20 сентября концерн Porsche, который контролируется Volkswagen, объявил о переносе сроков разработки программной платформы для будущих электромобилей. Причиной стало «изменение рыночных условий», из-за чего компания вынуждена отказаться от планов по выпуску новой линейки электрических автомобилей.

В среднесрочной перспективе операционная маржа Porsche будет снижена с 15–17% до 10–15%. В связи с этим концерн Volkswagen намерен уменьшить оценку стоимости своих акций в подразделении, занимающемся производством спортивных автомобилей, на 3 миллиарда евро (около 3,51 миллиарда долларов).

Операционная прибыль Volkswagen Group в текущем финансовом году сократится на 2,1 миллиарда евро (примерно 2,46 миллиарда долларов), что приведет к общему убытку в размере 5,1 миллиарда евро (около 5,97 миллиарда долларов).

