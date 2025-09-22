Стало известно, как без ошибок оценить состояние автомобиля при диагностике

Правильно заданные вопросы помогут оценить состояние машины и продавца при самостоятельной ее диагностике. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

Эксперты советуют отказаться от сомнительной покупки. Это, по их мнению, лучше, чем долгие годы расплачиваться за поспешное решение. Портал подготовил «опросник» для проверки автомобиля.

В первую очередь, специалисты рекомендуют узнать, сколько было владельцев у машины и почему она продается. Если автомобилю 5 лет, а владельцев было 7, это тревожный сигнал. Эксперты отмечают, что в данном случае следует сопоставить слова продавца с ПТС. Нервозность и путаница в объяснениях могут указывать на скрытие деталей.

Также нужно выяснить, какие крупные ремонты проводились и есть ли документы. Чеки, акты и сервисная книжка — это «медицинская карта» автомобиля. Отсутствие документов вызывает сомнения. Особое внимание стоит уделить замене ремня ГРМ, ремонту двигателя и коробки передач.

Кроме того, следует узнать, участвовал ли автомобиль в ДТП и проводился ли кузовной ремонт. После аварии геометрия кузова нарушается, а металл теряет жесткость. Прямой вопрос об авариях помогает проверить честность продавца. Толщиномер покажет перекрашенные элементы.

Выяснить стоит и то, какой расход топлива и масла у машины. Нормальный расход масла — до 100 граммов на 10 000 км. Если владелец доливает литр на каждую тысячу километров, это тревожный сигнал. Эксперты рекомендуют открыть крышку маслозаливной горловины: сизый дымок или черный нагар — признак износа мотора.

Также целесообразно выяснить, где обслуживался автомобиль. Регулярное обслуживание у официалов или в проверенных сервисах говорит об ответственном отношении. Если продавец нервничает при упоминании о механиках, это повод насторожиться.

Узнать также стоит, согласен ли человек на диагностику в независимом сервисе. Профессиональная диагностика — страховка от покупки проблемного автомобиля. Категорический отказ от диагностики — серьезный повод отказаться от покупки.

Кроме того, можно попросить показать оригиналы документов. ПТС должен быть оригинальным или дубликатом с соответствующей отметкой. Следует проверить СТС на актуальность. Подлинность документов можно проверить по VIN-номеру.

Также нужно выяснить, на каком топливе ездил автомобилист и какое масло использовалось. Если машина требует 95-й бензин, а владелец заливал 92-й, это может объяснить проблемы с мотором. Использование некачественного масла или превышение интервалов замены тоже негативно влияет на двигатель.

Узнать нужно и наличие второго комплекта ключей. Следует проверить работу всех функций всех ключей. Если есть только один ключ, нужно узнать причину потери остальных. Некоторые противоугонные системы потребуют перепрошивки, что может стоить до 20 000 рублей, говорится в материале.