Проект правительства по утильсбору получил 64 тысячи дизлайков

Сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков обратил внимание, что проект Минпромторга России о повышении утилизационного сбора получил десятки тысяч дизлайков. На момент написания новости у документа было более 64 900 дизлайков и более 500 лайков на портале проектов нормативных правовых актов.

© Алексей Даничев/РИА Новости

Как отметил Целиков, чтобы выразить свое мнение о проекте, пользователям требовалось авторизоваться через портал Госуслуг. По его словам, накрутка дизлайков исключена.

Ранее Минпромторг предложил ввести в России новую прогрессивную шкалу расчета утилизационного сбора с привязкой к мощности двигателя авто. Также проект министерства отменяет льготный ввоз машин, мощность которых превышает 160 лошадиных сил. По данным, на которые ссылается Целиков, примерно 50 процентов авто, ввозимых в РФ, превышают эту планку.

СМИ писали, что многие популярные в России модели могут резко подорожать уже с 1 ноября: в некоторых случаях утильсбор составит сотни тысяч и даже более миллиона рублей.

Сейчас для легковых машин действуют коэффициенты расчета суммы утильсбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска. В правительстве отмечали, что спрос постепенно меняется в пользу высокомощных транспортных средств с небольшими объемами двигателей внутренного сгорания (к примеру, гибридов).