Компания BMW переименовала свое дочернее предприятие в России

С 2022 года немецкая автомобильная компания BMW внесла значительные изменения в учредительные документы своего производственного подразделения, которое ранее занималось выпуском автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде, сообщает портал «Авто Mail».

В соответствии с новыми учредительными документами, ООО «БМВ Русланд Аутомотив» переименовано в ООО «Ка Автомотив». Юлию Кузьмину, которая до этого занимала пост руководителя, оставили на прежней должности. Помимо этого, она также возглавляет юридический департамент в российском представительстве BMW — «БМВ Русланд Трейдинг».

Компания «Ка Автомотив» по-прежнему полностью принадлежит немецкому концерну Bayerische Motoren Werke AG. Компания BMW не стремится к принудительной ликвидации или утрате своего производственного подразделения в России. Она продолжает регулярно подавать бухгалтерскую отчетность в Федеральную налоговую службу, а также в фонды медицинского и социального страхования.

С 2022 года BMW прекратила импорт автомобилей в Россию. Однако, в отличие от других автоконцернов, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и Renault, баварский автопроизводитель не ушел с российского рынка. Компания продолжает выполнять свои гарантийные обязательства и оказывать поддержку клиентам в РФ.