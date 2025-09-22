Перечислены самые популярные автомобили с пробегом

Специалисты «Авто.ру Бизнес» проанализировали самые востребованные подержанные автомобили августа в различных ценовых сегментах. В топ-листе оказались такие модели, как Lada, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, BMW X5 и Mercedes-Benz G-Класс AMG, которые привлекли наибольшее количество просмотров, передает «Российская газета».

На рынке бюджетных автомобилей уверенно лидируют модели Lada. В сегменте до 299 тысяч рублей наибольшим спросом пользуется Lada 2114. Среди машин стоимостью от 300 до 499 тысяч рублей самой популярной моделью стала Lada Granta.

В средней ценовой категории покупатели все чаще отдают предпочтение иностранным автомобилям. В сегменте от 500 до 799 тысяч рублей наибольшим спросом пользуется Hyundai Solaris. В диапазоне от 800 тысяч до 1,49 миллиона рублей лидирует по числу запросов Kia Rio. А среди автомобилей стоимостью от 1,5 до 2,99 миллиона рублей самой популярной моделью является Toyota Camry.

В премиальном сегменте рынка доминирует немецкая марка BMW. Модели этого бренда заняли все три верхние позиции в ценовом диапазоне от 3 до 9,9 миллиона рублей. Как пишет издание, особенно стоит отметить BMW X5, который возглавил рейтинг сразу в двух смежных категориях: автомобили стоимостью от 5 до 6,9 миллиона рублей и от 7 до 9,9 миллиона рублей, в зависимости от поколения, пробега и модификации. В самой дорогой категории, где цены начинаются от 10 миллионов рублей, наибольшим спросом пользуется Mercedes-Benz G-Класс AMG.