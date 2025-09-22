В России разработали систему управления автономными грузоперевозками на основе искусственного интеллекта

Новую технологию представила компания Navio — разработчик беспилотного транспорта.

© Navio

Новый интеллектуальный комплекс, который позволяет встроить автономные транспортные средства в устоявшиеся процессы называется Navio Freight.

На сегодняшний день технологии уже позволяют автомобилям двигаться автономно. Однако водители в рейсах продолжают отвечать за большое количество процессов — работу с документами, заправку, мелкие ремонтные работы в рейсе, контроль за состоянием автомобиля и сохранностью перевозимого груза.

Navio Freight могут позволить автоматизировать весь цикл логистических операций и в первую очередь грузоперевозку — без участия водителя в рейсе.

Новая технология на основе искусственного интеллекта включает в себя три ключевых компонента:

Автономные грузовики и «умные» полуприцеп

Цифровую платформу для управления автономным флотом;

Партнерская сеть по поддержке и обслуживанию автономного флота (заправка, техобслуживание и помощь на дороге, страхование и т.д.).

Каждый из компонентов Navio Freight решает комплекс задач и позволяет бесшовно встроить автономные транспортные средства в устоявшиеся логистические процессы. Цифровизация логистических операций включает в себя полностью автоматизированную доставку грузов автономными тягачами. Компания Navio планирует уже в ближайшее время начать тестирование ряда сценариев в рамках пилотных проектов совместно с партнерами.

Ранее автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань. Маршрут длиной больше 1600 км занял всего 24 часа. Для сравнения, обычный путь по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» с учетом остановок на отдых занимает 58 часов. То есть автономный автомобиль, который не нуждается в отдыхе и перерывах в дороге, проехал по данному маршруту в два раза быстрее.

