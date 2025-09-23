Названа сумма, которую россияне тратят на обслуживание автомобиля

Годовые расходы россиян на услуги автосервисов составляют в среднем 29 тысяч рублей. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, тратит больше — около 35 тысяч рублей, что на 20% превышает средний показатель, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов «Авито».

В указанной возрастной группе также чаще встречаются расходы свыше 50 тысяч рублей в год (21% против 13% в среднем), отмечает издание. Примерно три четверти автовладельцев (75%) проводят техническое обслуживание своих машин минимум один раз в год, независимо от текущего состояния транспортного средства.

Остальные 25% обращаются в автосервисы или самостоятельно занимаются ремонтом только в случае поломки. В среднем россияне посещают автомастеров шесть раз в год. При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет делают это почти вдвое чаще, обслуживая свой автомобиль в среднем одиннадцать раз в год, что составляет почти каждый месяц.

Четверть автовладельцев (25%) обращаются в сервисные центры для ремонта автомобилей. Среди них наиболее часто встречаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (30%). Наиболее востребованным видом ремонта является устранение неисправностей ходовой части, включая подвеску, амортизаторы и рулевое управление (31%).

Тормозная система требует ремонта в 17% случаев, электрооборудование — в 16%, система кондиционирования и отопления — в 13%. Кроме того, 12% автовладельцев обращаются для ремонта двигателя.