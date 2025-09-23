700 машин: анонсирован Ford Everest Sport Bi-Turbo

Представлена новинка компании Ford в серии Everest Sport, которая будет выпускаться ограниченной серией и получит 2,0-литровый двигатель. Об этом пишет издание «Тарантас Ньюс».

© Ford

Ранее модель Sport предлагалась исключительно с V6. При этом в лимитированной коллекции двухлитровый четырехцилиндровый двигатель будет работать в паре с полным приводом.

«Всего будет выпущено около 700 автомобилей лимитированной серии Everest Sport Bi-Turbo. Цена базового варианта начинается от отметки в 71 790 долларов (около 6 млн рублей)», - отмечает издание.

Новый Everest Sport Bi-Turbo выделяется своим спортивным экстерьером, отделкой салона премиальной кожей, а также управлением, которое организовано с помощью цифровых технологий. Автомобиль получит электропривод крышки багажника, в комплектации Touring Package будут доступны система помощи при буксировке прицепа и камера кругового обзора.

Производство начнется уже осенью 2025 года и первые экземпляры поклонники марки смогут купить, начиная с октября.

