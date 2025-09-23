Стало известно, какие китайские автомобили можно считать премиальными

Многие китайские бренды сегодня стремятся представить свои модели как премиальные. Четких критериев для разделения на сегменты «Масс» и «Премиум» не существует, заявил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В связи с этим агентство выбрало несколько брендов с высокой стоимостью и обратилось к экспертной аудитории. 42% респондентов подчеркнули, что Lixiang можно считать по-настоящему премиальным брендом. А 36% опрошенных проголосовали за Zeekr. Эти две марки значительно оторвались от остальных.

«В пятерку тех, кого можно считать премиальными эксперты отнесли Hongqi (24% голосов), Voyah (21% голосов) и Avatr (19% голосов). Бренд Aito получил 14% голосов и Tank 8%, a Wey 5%. А вот за то, что китайский бренд Exeed можно считать премиальным, проголосовало всего 3% опрошенных», — говорится в публикации.

Голосование, которое прошло 20-21 сентября, проводилось на трех Telegram-каналах «Автостата». В нем приняли участие 1432 человека. Примечательно, что 17% респондентов выразили мнение, что ни один китайский автомобильный бренд не может считаться по-настоящему премиальным.

Ранее «Известия» со ссылкой на специалистов «Авито» сообщили, что годовые расходы россиян на услуги автосервисов составляют в среднем 29 тысяч рублей. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, тратит больше — около 35 тысяч рублей, что на 20% превышает средний показатель.