Россия попала в топ-10 крупнейших авторынков мира

В августе 2025 года Россия заняла десятое место среди крупнейших авторынков мира, обойдя Великобританию, Францию, Италию и Австралию. Продажи новых легковых автомобилей в стране составили 122 тысячи единиц, что на 17 процентов меньше, чем в августе прошлого года, заявил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По словам Целикова, этот результат стал возможен на фоне традиционного летнего спада продаж автомобилей в Европе, вызванного периодом отпусков. В отличие от других стран, где в августе наблюдалось снижение спроса, в России уровень продаж остался высоким.

По данным опубликованной статистики, в первую тройку стран по количеству проданных автомобилей вошли Китай (1,995 миллиона проданных машин, рост на 4,6%), Соединенные Штаты Америки (1,46 миллиона, рост на 2,3%) и Япония (401 тысяча, снижение на 8,3%). Следующие позиции занимают Германия (207,2 тысячи), Канада (160 тысяч), Южная Корея (139 тысяч) и Мексика (124 тысячи). Стоит отметить, что Россия смогла опередить Австралию (103 тысячи), Францию (88 тысяч), Великобританию (83 тысячи) и Италию (67 тысяч).

По итогам первых восьми месяцев 2025 года Россия занимает 14-е место в мировом рейтинге продаж автомобилей, реализовав 773 тысячи машин. Это ниже показателей Франции, Великобритании, Италии и Австралии, но выше, чем у Испании, где было продано 769 тысяч автомобилей.