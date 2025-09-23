Компактный кроссовер Soueast S06 готовится к дебюту на российском рынке

Компактный кроссовер Soueast S06 в ближайшее время представят на российском рынке. Как сообщает портал «Китайские автомобили», новинка является обновленной версией Jetour Dashing, а сертифицировали авто в разных версиях: и с передним, и с полным приводом.

© Soueast

Soueast дебютировал на рынке в сентябре 2024 года. Младший кроссовер в линейке, S06, должен был поступить к дилерам уже в 2025 году, но пока так и не появился в продаже. Однако в недавнем интервью порталу «АвтоБизнесРевю» глава компании «Джетур Мотор Рус» Оу Хао рассказал, что выход модели запланирован в ближайшее время.

«Покупателю будет предложен широкий выбор комплектаций в соответствии с потребностями и предпочтениями. Мы ожидаем большой интерес к этой модели, S06 уже прошел успешную презентацию в Китае и представлен на ряде новых рынков», — заявил он.

Подробной спецификации пока нет, однако некоторые характеристики машины уже опубликованы международном сайте бренда. Согласно им, автомобиль будут оснащать 1,5-литровым турбированным двигателем на 156 л.с., который работает с 6-ступенчатым «роботом», а также более мощным 1,6-литровым мотором на 197 л.с. — он работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Габариты кузова составят 4616 х 1910 х 1690 мм при колесной базе в 2720 мм. Стандартный клиренс составляет 190 мм, а минимальный — 160 мм.

Отмечается, что глобальная версия также имеет гибридную модель. Она основана на силовой установке C-DM от Chery — суммарная отдача системы составляет 360 л.с. Собираются ли сертифицировать подобные машины в России — не уточняется. Кроме того, остается неизвестной и цена S06 у российских дилеров.