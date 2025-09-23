Стали известны комплектации нового Belgee S50

Никита Бородкин

Продажи нового седана Belgee S50 начнутся 30 сентября. Как сообщает корреспондент «Рамблера», который посетил презентацию на заводе производителя, автомобиль представят на российских рынках в трех комплектациях — Active, Style и Prestige.

© Belgee

Начальная комплектация Active будет представлена в двух версиях — с пятиступенчатой «механикой» и с шестиступенчатым «автоматом». Авто будет оснащаться галогеновыми фарами, двумя подушками безопасности, подогревом передних сидений, кондиционером, однозонным климат контролем, сиденьями с тканевой обивкой и 15-дюймовыми стальными дисками.

В комплектации Style галогеновые фары заменяются на светодиодные. Кроме того, авто дополнено системой безключевого доступа и легкосплавными 16-дюймовыми дисками. В топовой комплектации Prestige добавляются люк с электроприводом и шторкой, электрическая регулировка сидений, подогрев руля, 17-дюймовые легкосплавные диски. Салон отделан экокожей.

Во всех версиях используется 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с. У Active и Style центральным элементом мультимедийной системы является 8-дюймовый экран, а у Prestige — 12,3-дюймовый. Продаваться авто будет в десяти расцветках.

Напомним, что белорусский седан Belgee S50 создан на базе Geely Emgrand. Ранее сообщалось, что машины уже начали поступать к дилерам, а ориентировочная цена комплектации Prestige составит 2 млн 159 тысяч рублей.