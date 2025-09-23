Стали известны комплектации нового Belgee S50

Продажи нового седана Belgee S50 начнутся 30 сентября. Как сообщает корреспондент «Рамблера», который посетил презентацию на заводе производителя, автомобиль представят на российских рынках в трех комплектациях — Active, Style и Prestige.

© Belgee

Начальная комплектация Active будет представлена в двух версиях — с пятиступенчатой «механикой» и с шестиступенчатым «автоматом». Авто будет оснащаться галогеновыми фарами, двумя подушками безопасности, подогревом передних сидений, кондиционером, однозонным климат контролем, сиденьями с тканевой обивкой и 15-дюймовыми стальными дисками.

В комплектации Style галогеновые фары заменяются на светодиодные. Кроме того, авто дополнено системой безключевого доступа и легкосплавными 16-дюймовыми дисками. В топовой комплектации Prestige добавляются люк с электроприводом и шторкой, электрическая регулировка сидений, подогрев руля, 17-дюймовые легкосплавные диски. Салон отделан экокожей.

Во всех версиях используется 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с. У Active и Style центральным элементом мультимедийной системы является 8-дюймовый экран, а у Prestige — 12,3-дюймовый. Продаваться авто будет в десяти расцветках.

Напомним, что белорусский седан Belgee S50 создан на базе Geely Emgrand. Ранее сообщалось, что машины уже начали поступать к дилерам, а ориентировочная цена комплектации Prestige составит 2 млн 159 тысяч рублей.