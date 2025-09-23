Легендарный Mercedes Айртона Сенны выставили на торги

Mercedes-Benz 190E 2.3−16, ранее принадлежавший Айртону Сенне, выставили на торги RM Sotheby’s. Автомобиль, связанный с именем трехкратного чемпиона Формулы-1, оценивается в 220 000−250 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно более чем 300 000 долларов.

© RM Sotheby’s.

Сенна купил автомобиль в 1985 году и эксплуатировал его в течение двух лет, преодолев за это время почти 25 тысяч миль. Подлинность лота подтверждается не только историей его владения, но и редкой особенностью — на моторном отсеке сохранился автограф знаменитого Ники Лауды, еще одного выдающегося пилота «Королевы автоспорта».

Автомобиль неоднократно менял владельцев. В 1996 году он попал к нынешнему владельцу, а затем был отправлен в Австралию, где был полностью восстановлен.

Пробег этого уникального седана достиг впечатляющих 247 тысяч километров. Тем не менее, его техническое состояние и историческое значение превращают автомобиль в настоящее сокровище для коллекционеров.

© RM Sotheby’s.

Ранее сообщалось, что Болид Ferrari, на котором Михаэль Шумахер завоевал титул чемпиона мира в «Формуле-1», продан на аукционе RM Sotheby's за 18,17 миллиона долларов.