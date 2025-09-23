В Белоруссии появились новые минивэны на базе Dongfeng

В Бресте на выставке ко Дню машиностроителя белорусский завод «Брестмаш» представил минивэны под маркой BMG. Эти модели — переименованные версии автомобилей китайского концерна Dongfeng, включая Forthing Yacht и Forthing Xinghai, сообщают «Китайские автомобили».

© Forthing

Завод «Брестмаш» основан в 1986 году, с 2013 года входит в холдинг «МАЗ». В 2018 году здесь начали собирать микроавтобусы «МАЗ-281» и фургоны «МАЗ-3650» из китайских комплектующих.

О BMG G4 известно следующее: это городской семиместный минивэн, аналог Dongfeng Forthing Yacht 2022. Двигатель машины — 1,5 л, 197 л.с., она получила 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Габариты машины следующие: 4 850 × 1 900 × 1 715 мм, база — 2 900 мм. Максимальная скорость — 180 км/ч, расход топлива — 6,8 л/100 км. Цена машины составляет 100 тысяч BYN (2,7 млн руб.).

© Forthing

BMG V9 — гибридный минивэн на базе Dongfeng Forthing Xinghai V9. Двигатель у автомобиля — 1,5 л, 154 л.с., электромотор — 204 л.с. Габариты машины следующие: 5 248 × 1 920 × 1 820 мм, база — 3 018 мм. Запас хода на электротяге — до 200 км, расход топлива — 1,2 л/100 км (гибридный режим). Цена составляет 142 тысячи BYN (3,9 млн руб.).

BMG стремится расширять модельный ряд за счет китайских автомобилей Dongfeng. Есть вероятность, что «Брестмаш» начнет поставлять эти машины в Россию, конкурируя с местными производителями.