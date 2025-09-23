До России добрался кроссовер Nordcross 001: новинку сняли на фото
В начале июля 2025 года «Российская газета» сообщила о прибытии в Россию партии автомобилей под брендом Nordcross из Китая. Планировалось, что продажи начнутся уже в августе, однако этого не случилось. Теперь стало известно, что машины действительно достигли нашей страны, передает «Автожурнал Tagaz».
Подчеркивается, что кроссовер Nordcross 001 был привезен дилеру Geely «для ознакомления». Напомним, что Nordcross создан специально для российского рынка.
Производство налажено на заводе в провинции Хэйлунцзян. Nordcross 001 — аналог модели Lynk & Co 09. Автомобиль построен на платформе SPA, разработанной Geely и Volvo. Его габариты составляют 5040 x 1980 x 1780 мм.
Кроссовер оборудован двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 254 лошадиные силы, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Ранее сообщалось, что компактный кроссовер Soueast S06 в ближайшее время представят на российском рынке. Как указал портал «Китайские автомобили», новинка представляет собой обновлённую версию Jetour Dashing, а сертифицировали авто в разных версиях: и с передним, и с полным приводом.