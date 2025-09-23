До России добрался кроссовер Nordcross 001: новинку сняли на фото

В начале июля 2025 года «Российская газета» сообщила о прибытии в Россию партии автомобилей под брендом Nordcross из Китая. Планировалось, что продажи начнутся уже в августе, однако этого не случилось. Теперь стало известно, что машины действительно достигли нашей страны, передает «Автожурнал Tagaz».

© Nordcross

Подчеркивается, что кроссовер Nordcross 001 был привезен дилеру Geely «для ознакомления». Напомним, что Nordcross создан специально для российского рынка.

© t.me/tagazvip

Производство налажено на заводе в провинции Хэйлунцзян. Nordcross 001 — аналог модели Lynk & Co 09. Автомобиль построен на платформе SPA, разработанной Geely и Volvo. Его габариты составляют 5040 x 1980 x 1780 мм.

Кроссовер оборудован двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 254 лошадиные силы, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что компактный кроссовер Soueast S06 в ближайшее время представят на российском рынке. Как указал портал «Китайские автомобили», новинка представляет собой обновлённую версию Jetour Dashing, а сертифицировали авто в разных версиях: и с передним, и с полным приводом.

