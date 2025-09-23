На рынке РФ появился первый коммерческий автомобиль марки Normax

На российском рынке появился первый коммерческий автомобиль марки Normax. Он получил название HG. Информацию об этом опубликовало издание «Китайские автомобили», ссылаясь на данные «Автостат Инфо».

© Normax

На сайте Normax пока представлена только одна модель фургона, но ее название не указано. Фактически это перелицованная версия Dongfeng K33 с грузоподъёмностью 910 кг, которая позиционируется как замена популярного Ford Transit.

© Normax

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодизелем мощностью 143 л. с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и имеет передний привод. Производитель пока не раскрыл стоимость машины.

Ранее сообщалось, что в Бресте на выставке ко Дню машиностроителя белорусский завод «Брестмаш» представил минивэны под маркой BMG. Эти модели — переименованные версии автомобилей китайского концерна Dongfeng, включая Forthing Yacht и Forthing Xinghai.