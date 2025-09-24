Названы регионы-лидеры РФ по спросу на новые автомобили

В 2025 году Ставропольский край демонстрирует наибольший интерес к покупке новых автомобилей среди всех регионов России. Потребители там рассматривают возможность приобретения машины в 3,2 раза чаще, чем в среднем по стране, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Авто».

В число лидеров по доле предложений о продаже новых автомобилей на платформе вошли Краснодарский край (+82%), Ростовская (+65%) и Самарская (+63%) области.

Спрос на новые автомобили в столицах оказался ниже среднего уровня по стране. Особенно заметно это снижение в Москве, где показатель упал на 17%, и в Санкт-Петербурге, где снижение составило 41%.

По словам руководителя продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артема Хомутинникова, на спрос на новые автомобили влияют различные факторы, включая экономические особенности региона. В туристических зонах, например, высокий интерес к новым автомобилям может быть обусловлен значительной долей жителей, работающих в сфере услуг, таких как «гостеприимство». Для них автомобиль не только средство передвижения, но и важный элемент профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что на российском рынке появился первый коммерческий автомобиль марки Normax. Он получил название HG. На сайте Normax пока представлена только одна модель фургона, но ее название не указано.