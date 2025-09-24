Названы главные вызовы для индийского автопрома в России

Индийский автопром сталкивается с рядом серьезных вызовов на российском рынке. Среди них выделяются такие факторы, как правый руль, необходимость адаптации к суровым климатическим условиям и довольно скромный дизайн, который может не соответствовать ожиданиям российских потребителей, заявил «Автостату» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

© Mahindra

По словам сооснователя LikeAvto Никиты Шелехова, индийский автопром специфичен: есть глобальные бренды (Suzuki) и сильные местные игроки (Tata, Mahindra). Они умеют адаптировать автомобили под разные рынки. Изначально в Россию логичнее поставлять готовые машины, но для долгосрочного присутствия нужна локальная сборка. Это потребует инвестконтрактов и вложений, но такой формат закрепит индийские компании в России.

Другие эксперты отмечают, что все заводы в Индии делают машины с правым рулем. Переделывать их под российские требования невыгодно из-за небольшого рынка. Некоторые подчеркивают, что сборка автомобилей в России могла бы решить проблемы адаптации к местным требованиям и снижения логистических расходов.

Однако, по словам собеседников, это требует больших инвестиций и инфраструктуры, что затруднительно для индийских производителей. Наиболее вероятный сценарий — увеличение поставок готовых автомобилей, считают эксперты.