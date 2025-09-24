Названы главные вызовы для индийского автопрома в России
Индийский автопром сталкивается с рядом серьезных вызовов на российском рынке. Среди них выделяются такие факторы, как правый руль, необходимость адаптации к суровым климатическим условиям и довольно скромный дизайн, который может не соответствовать ожиданиям российских потребителей, заявил «Автостату» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
По словам сооснователя LikeAvto Никиты Шелехова, индийский автопром специфичен: есть глобальные бренды (Suzuki) и сильные местные игроки (Tata, Mahindra). Они умеют адаптировать автомобили под разные рынки. Изначально в Россию логичнее поставлять готовые машины, но для долгосрочного присутствия нужна локальная сборка. Это потребует инвестконтрактов и вложений, но такой формат закрепит индийские компании в России.
Другие эксперты отмечают, что все заводы в Индии делают машины с правым рулем. Переделывать их под российские требования невыгодно из-за небольшого рынка. Некоторые подчеркивают, что сборка автомобилей в России могла бы решить проблемы адаптации к местным требованиям и снижения логистических расходов.
Однако, по словам собеседников, это требует больших инвестиций и инфраструктуры, что затруднительно для индийских производителей. Наиболее вероятный сценарий — увеличение поставок готовых автомобилей, считают эксперты.