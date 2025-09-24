Названы модели Honda, которые лучше не покупать

У Honda есть известные модели, такие как CR-V и Civic, которые завоевали доверие автолюбителей. Однако в линейке компании также представлены автомобили, которых стоит избегать.

Об этом рассказал «Российской газете» автомобильный эксперт Александр Ковалев. Собеседник издания пояснил, что при покупке Honda Accord восьмого поколения следует проявлять осмотрительность. По его словам, у этой модели есть «характерные проблемы»: повышенный расход масла, тонкое лакокрасочное покрытие и ненадежная подвеска.

Дополнительный риск заключается в том, что некоторые из этих автомобилей были ввезены в Россию в разобранном виде, что делает их регистрацию сегодня весьма затруднительной, подчеркнул Ковалев.

Crosstour также имеет непростую историю. Владельцы этой модели часто сталкиваются с проблемами, связанными с подушками безопасности, двигателем и тормозной системой. Из-за ограниченной популярности этой модели, найти кузовные детали для нее крайне сложно, даже если вы готовы приложить значительные усилия.

Завершает перечень Honda Fit. Этот автомобиль идеально подходит для городских условий благодаря компактным размерам и удобству. Однако его трансмиссия и подвеска, а также частые неисправности катушек зажигания вызывают сомнения в целесообразности его приобретения.

Хотя эти поломки и не являются критическими, для машины, позиционируемой как доступное и практичное решение для ежедневного использования, они становятся существенным недостатком, подчеркнул эксперт.

