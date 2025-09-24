Kia выпустила обновленную версию Sorento Hybrid 2026 года. Основным нововведением стала модель X-Line SX Prestige AWD, заменившая предыдущую SX Prestige, сообщает 32cars.ru.

© KIA

Эта версия оснащена 19-дюймовыми легкосплавными дисками, затемненными декоративными элементами и обновленными логотипами. В базовой комплектации EX кроссовер предлагается с передним приводом, а версии с полным приводом доступны за дополнительную плату в размере 1800 долларов.

Цены на автомобили немного увеличились: базовая стоимость теперь составляет $38 890 (около 3,25 млн рублей), а топовая версия X-Line SX Prestige AWD предлагается за $47 190 (примерно 4 млн рублей). Для модели EX появился новый пакет Premium за 167 тысяч рублей, который включает панорамную крышу, аудиосистему BOSE и улучшенную подсветку салона. Также все версии получили обновленное рулевое колесо с функцией управления касанием.

В техническом плане Sorento Hybrid не претерпел изменений: 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 177 лошадиных сил функционирует в сочетании с электродвигателем, обеспечивая общую мощность в 227 лошадиных сил и крутящий момент 350 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за чуть более 7 секунд. При этом расход топлива составляет всего 6,5 литра на 100 километров для переднеприводной версии и 6,9 литра на 100 километров для полноприводной.