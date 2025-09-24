Toyota RAV4 в России: цены на машины в наличии упали

На российском авторынке продолжают поступать кроссоверы Toyota RAV4, при этом автомобили, имеющиеся в наличии, становятся доступнее. В августе цена на эти модели начиналась от 3,22 миллиона рублей, сейчас на классифайдах их можно приобрести за минимум 2,9 миллиона рублей, передают «Автоновости дня».

© Toyota

В Омске переднеприводный автомобиль Toyota RAV4 с мощностью двигателя 171 лошадиная сила можно приобрести за 2,9 миллиона рублей. В Москве и Тюмени полноприводные версии этой модели стоят 3,2 и 3,25 миллиона рублей соответственно.

Цены на RAV4 под заказ начинаются от 2,35 млн рублей для тех, кто готов подождать. Во Владивостоке за эту сумму можно заказать переднеприводную модель с тканевым салоном и базовым набором опций. За 2,44 млн рублей предлагается вариант с кожаным интерьером.

В Новосибирске полноприводные версии с расширенным пакетом опций предлагаются за 2,5 млн рублей. В Москве цена составляет 2,55 млн рублей. В регионах, таких как Томск и Тюмень, стоимость варьируется от 2,65 до 2,7 млн рублей в зависимости от города. Это делает модель еще более привлекательной на фоне роста цен на автомобили. На фоне повышения цен на автомобили данная модель выглядит особенно выгодно.

Toyota RAV4 отличается более низкой стоимостью по сравнению с многими местными конкурентами. Haval F7 тульской сборки предлагается от 2,85 млн рублей, GAC GS4 — от 3 млн рублей, а Jaecoo J7 — от 2,9 млн рублей.