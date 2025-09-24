Chery опубликовала официальное фото нового кроссовера Tiggo 9X

Chery опубликовала официальные снимки новой версии кроссовера Tiggo 9 — Tiggo 9X, премьера которого должна состояться уже 27 сентября.

© Chery

Автомобиль имеет внешние отличия от обычного варианта Tiggo 9 — они заметны в решетке радиатора, которая получила вертикальные ламели, а также в воздухозаборниках. От продаваемой в Китае версии отличаются фары — у новой модели они выполнены в виде пунктира. Такие уже есть у ряда российских вариантов «девятки».

Новый вариант автомобиля будет отличаться от обычного Tiggo 9 продвинутой системой помощи водителю Falcon 500. Ассистент знает сотни сценариев парковки, работает с городской навигацией и позволяет запоминать избранные маршруты — до 20 штук.

Под капотом Tiggo 9X будет установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 254 л.с., который сочетается с автоматической коробкой передач.

Снимки салона компания пока не предоставила, однако ранее Tiggo 9X побывал на обзоре у китайских блогеров. Судя по всему, внутри новинки особых изменений не будет. Цены будут объявлены в день официального релиза кроссовера.

