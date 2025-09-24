В мэрии Москвы составили портрет типичного электросамокатчика

Департамент транспорта столичной мэрии и инновационный центр «Безопасный транспорт» провели исследование, в результате которого выяснилось, что типичный пользователь электросамокатов в Москве — это 38-летний женатый мужчина, работающий в сфере информационных технологий. Об этом говорится в Telegram-канале Дептранса.

Большинство пользователей сервисов аренды электросамокатов — мужчины, их доля составляет 67%, тогда как женщины составляют лишь 33%. Большинство из них имеют работу (89%), причем самая большая доля занятых приходится на сферу IT (24%). Более половины пользователей состоят в браке (62%) и имеют детей (53%).

По меньшей мере раз в неделю электросамокатами пользуются 50% арендаторов, из которых 23% обращаются к этому виду транспорта ежедневно. Еще 25% респондентов пользуются самокатами только несколько раз в месяц.

Горожане чаще всего используют самокаты для поездок на работу или учебу (58%), а также в магазины и торговые центры (37%). Треть респондентов (36%) предпочитают передвигаться на самокате в парках, а 31% — в социальные учреждения. Реже всего москвичи выбирают этот вид транспорта для визитов к друзьям или родственникам, а также для посещения фитнес-клубов, кафе и ресторанов.