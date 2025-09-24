Hongqi официально представил новый гибридный кроссовер HS6. Презентация модели прошла на автосалоне в городе Чанчунь.

© Hongqi

Hongqi HS6 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. На выбор две батареи: на 23,9 кВт*ч и 39,5 кВт*ч, которых хватает на 123 км и 205 км хода лишь на электротяге.

В зависимости от комплектации Hongqi HS6 оснащается 18 или 20-дюймовыми легкосплавными дисками. Габариты: 4925х1970х1740 мм при колесной базе в 2925 мм.

© Hongqi

Экстерьер разрабатывался под руководством британского шеф-дизайнера Джайлса Тейлора. Внешний вид подчеркивает массивная хромированная решетка радиатора с вертикальными ламелями, фирменная красная линия и светодиодная оптика. Задние светодиодные фонари выполнены в форме логотипа производителя.

Главный элемент в интерьере — новая мультимедийная система с двумя сенсорными дисплеями. Селектор управления «автоматом» вынесен на руль, а центральный тоннель освобожден под зарядку и подстаканники.

Цены на автомобиль пока не оглашены, однако российское представительство отмечает, что поставки HS6 в Россию пока не планируются.