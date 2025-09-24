АвтоВАЗ подвел итоги онлайн-продаж за три года

АвтоВАЗ отчитался о результатах онлайн-продаж Lada за последние три года. С момента запуска платформы через официальный сайт было оформлено более 52 тысяч заказов, передает «Российская газета».

В компании отмечают, что онлайн-продажи становятся все более популярными среди покупателей. Сейчас на витрине представлено от 25 до 35 тысяч новых автомобилей в зависимости от времени года.

Для сравнения: несколько лет назад выбор был ограничен примерно 14 тысячами машин. Все предложения поступают от официальных дилеров и соответствуют реально имеющимся в наличии автомобилям.

Lada Granta и Lada Vesta остаются самыми популярными моделями на рынке. Иногда Vesta занимает первое место благодаря сезонным акциям. Платформа постоянно развивается. Теперь можно подать заявку на кредит онлайн и внести первоначальный взнос удаленно. Кроме новых автомобилей, на онлайн-витрине доступно около 20 тысяч экземпляров с пробегом.

Ранее сообщалось, что Kia выпустила обновленную версию Sorento Hybrid 2026 года. Основным нововведением стала модель X-Line SX Prestige AWD, заменившая предыдущую SX Prestige.