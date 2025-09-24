Ford Mustang получит гибридную версию

Ford активно работает над прототипами гибридной версии своего культового масл-кара.

© Ford

В 2017 году Марк Филдс, бывший генеральный директор Ford, пообещал гибридный Mustang. С тех пор появлялись слухи о электрическом Mustang и внедорожнике Mustang Mach-E, но серийной гибридной модели не было. Теперь стало известно, что Ford действительно работает над гибридным Mustang, сообщает motor1.com со ссылкой на Ford Authority.

Подчеркивается, что Ford активно разрабатывает гибридную версию Mustang S650, известную как S650E. Прототипы уже существуют, но компания не раскрывает подробности о силовой установке.

Также неизвестно, когда автомобиль выйдет в серию, учитывая, что администрация президента США Дональда Трампа отменила некоторые правила по экономии топлива, говорится в материале.

В 2023 году Джим Фарли, нынешний генеральный директор Ford, заявил, что компания не планирует выпускать полностью электрический Mustang, но готова к этому.

Фоторепортаж из музея Энцо Феррари