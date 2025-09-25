Эксперт прокомментировал динамику продаж Lada Aura

С начала 2025 года АвтоВАЗ реализовал 792 экземпляра стретч-седана Lada Aura.

Как уточняется, из общего количества в 421 автомобиль, 371 машина была приобретена юридическими лицами, а оставшиеся 42 единицы поступили в распоряжение частных владельцев.

Наибольшее количество Aura зарегистрировано в Самарской области (68 штук) и Москве (64 единицы). Следом идут Татарстан (47 единиц), Подмосковье (36 единиц) и Санкт-Петербург (34 единицы). Изначально предполагалось, что использование этой модели будет более широким.

Перед выходом седана в серию порог рентабельности оценивался в 4500-5000 машин в год.

«Вазовцы хотели делать до 10 000 машин в год — и видели потенциальный спрос... Низкий спрос со стороны физлиц еще можно объяснить, но почему госструктуры при мощном пиар-давлении со стороны руководящего аппарата не берут массово Ауры – не очень понятно. Может, ждут Аурусы?», — отмечает автоэксперт Максим Кадаков.

Lada Aura поступила в продажу 30 ноября 2024 года. Это самая дорогая модель в линейке компании, ее цена варьируется от 2,6 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. Автомобиль разработан прежде всего для государственных и муниципальных автопарков.