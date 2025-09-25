В России наметился резкий рост сервисов комьютерной диагности авто

За год количество таких точек в городах-миллионниках увеличилось на 14%.

Самый ощутимый прирост наблюдается в Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми, Ростове-на-Дону и Москве. Такие цифры приводятся в исследовании геосервиса 2ГИС.

По данным аналитиков 2ГИС, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года количество сервисов, в которых предлагаются услуги компьютерной диагностики автомобиля в городах-миллионниках увеличилось с 10,5 до 12 тыс. точек.

В Петербурге таких сервисов стало больше на 34% (до 1660 в сентябре 2025), в Челябинске — на 22% (до 660), в Перми — на 20% (до 398), в Ростове-на-Дону — на 19% (до 253), в Москве — на 16% (до 2912).

Незначительно по приросту от столицы отстали Уфа, где количество точек компьютерной диагностики авто увеличилось на 15,8%, и Самара (прирост на 15,6%), но общее число таких сервисов в этих городах заметно меньше — 507 и 392 соответственно.

Новосибирск показал рост на 12% (до 1032), Казань — на 15% (до 525), Воронеж — на 8% (до 384), а Нижний Новгород — на 7% (до 489). В Екатеринбурге и Омске количество точек увеличилось на 6%, в Краснодаре — на 4%. Наименьший прирост зафиксирован в Волгограде и Красноярске — всего по 2%, до 341 и 758 точек соответственно.

По мнению Антона Постнова, генерального директора СТО «Ситидрайва», рост числа сервисов с компьютерной диагностикой стимулирует сразу несколько факторов, однако наиболее существенным является параллельный импорт автомобилей.

«Стоит учитывать особенности параллельного рынка автомобилей: отсутствие дилерской гарантии позволяет владельцам свободно выбирать автосервис, не привязываясь к месту покупки машины и не рискуя потерять гарантийное обслуживание», — объясняет Постнов.

По его словам, позитивно на сектор влияет и развитие цифровых технологий. Популярность онлайн-заказа ремонта и доставки автозапчастей помогает сервисам успешно работать даже в малонаселённых или отдалённых районах, упрощая организацию парковки и поставок комплектующих.

