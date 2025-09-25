Усиление линейки: BMW обновила ряд моделей

С ноября 2025 года на европейском рынке появятся обновленные версии моделей BMW. Речь идет о M240i, M340i и M440i, сообщает speedme.ru.

Для всех этих автомобилей будет установлен модернизированный рядный 3,0-литровый турбодвигатель B58B30M2. Мощность двигателя возросла на 18 л.с., а крутящий момент — на 40 Нм, благодаря чему теперь он выдает 386 л.с. и 540 Нм. Это улучшение позволяет седану M340i достигать скорости 100 км/ч всего за 4,3 секунды.

В новой версии купе M240i удалось повысить экономичность: средний расход топлива по циклу WLTP сократился с 8,8 до 8 л/100 км. Для европейских покупателей все модификации предлагаются исключительно с системой полного привода xDrive, тогда как в американском сегменте сохраняется возможность выбора между задним и полным приводом.

Обновленные характеристики не сделали новые модели самыми мощными среди автомобилей с двигателем B58. Кроссовер X3 M50 обладает мощностью 393 лошадиные силы и крутящим моментом 580 Нм, тогда как Toyota Supra Final Edition выдает 429 л.с. По информации инсайдеров, следующее поколение третьей серии может получить версию M350 с мощностью до 417 лошадиных сил и стандартной системой полного привода xDrive.