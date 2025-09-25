В России появились первые покупатели TANK 500 Hi-Charge

Подзаряжаемый гибридный внедорожник TANK 500 Hi-Charge поступил в продажу в России. Первый автомобиль этой комплектации был продан в дилерском центре «Аларм-Моторс TANK» в Санкт-Петербурге, передает «Автостат».

© Tank

Руководитель отдела продаж TANK в компании отметил, что Hi-Charge привлекает владельцев гибридных автомобилей и владельцев TANK 300/500. TANK 500 Hi-Charge оснащен 2-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 394 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды и имеет средний расход топлива 8,4 л/100 км. Литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге до 115 км.

Модель поддерживает быструю зарядку постоянным током до 53 кВт и медленную переменным током до 6,6 кВт. Архитектура Hi4-T сочетает гибридные технологии с полным приводом и интеллектуальной системой Torque-on-Demand. Углы въезда и съезда составляют 29,5 и 24 градуса, максимальная глубина брода – 800 мм.

Габариты внедорожника следующие: длина – 5 078 мм, ширина – 1 934 мм, высота – 1 905 мм, колесная база – 2 850 мм. В оснащение входят рейлинги, светодиодная оптика с ALS, массивная решетка радиатора, пороги с электроприводом и 19-дюймовые диски.