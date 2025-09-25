Toyota объявила цены на компактный кроссовер Corolla Cross: они вас удивят

Toyota объявила цены на обновленный компактный кроссовер Corolla Cross. Стоимость модели начинается от 24 635 долларов США за бензиновую версию и 28 995 — за гибрид.

После обновления передняя часть автомобиля претерпела изменения: у гибридов появилась решетка радиатора в цвет кузова. Во всех комплектациях установлены новые светодиодные дневные ходовые огни, а в палитре появился яркий оттенок Cavalry Blue с возможностью выбора черной крыши для гибридных версий SE и XSE. Топовый XSE получил 18-дюймовые глянцевые черные диски.

Интерьер стал более удобным: центральная консоль была переработана, улучшено хранение мелких предметов, добавлен разделитель в беспроводной зарядке. В версии XLE появилась новая отделка Portobello, а технологии включают 10,5-дюймовый мультимедийный экран Toyota Audio Multimedia и цифровую приборную панель размером до 12,3 дюймов.

На некоторых версиях с полным приводом теперь стандартно установлены подогрев сидений и руля. Двигатели остались прежними: бензиновые версии доступны с передним или полным приводом, гибриды — с системой Electronic On-Demand AWD.

Производство модели налажено на заводе в Хантсвилле, штат Алабама, а первые машины уже поступили в дилерские центры США.