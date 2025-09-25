В России рухнуло автокредитование б/у авто

За первые восемь месяцев 2025 года в России выдали 284 тысячи кредитов на подержанные автомобили. Это на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Денежный объем этих кредитов также сократился значительно — на 63%, достигнув 340 миллиардов рублей, заявил в Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Как отметил эксперт, объем рынка подержанных автомобилей остался на уровне прошлого года. За восемь месяцев в стране перепродали 3,87 миллиона легковых машин, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из факторов такого разрыва аналитик считает значительный объем старых и дешевых автомобилей на вторичном рынке. Доля машин старше 10 лет превышает 70%, при этом около 40% из них продаются по цене ниже 500 тысяч рублей, подчеркнул Целиков.

По его словам, это также объясняет, почему покупатели предпочитают потребительские кредиты, займы у знакомых или микрофинансовые учреждения с высокими процентами вместо автокредитов с залогом автомобиля. В сегменте автокредитования остаются только качественные дилерские автомобили, которых на рынке становится все меньше.