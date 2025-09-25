В ЕС из-за низкого спроса остановились два автомобильных завода

Корпорация Stellantis временно остановит производство на своих заводах в Пуасси (Франция) и Помильяно (Италия), сообщает Reuters. Такое решение было принято из-за слабого спроса на европейском рынке.

В Stellantis сообщили, что в Помильяно, расположенном неподалеку от Неаполя, с 29 сентября по 6 октября будет остановлено производство малолитражного автомобиля Fiat Panda. Кроме того, до 10 октября не будет выпускаться среднеразмерный внедорожник Alfa Romeo Tonale.

В Stellantis отметили, что на заказы на Alfa Romeo Tonale также повлияли пошлины США, которые являются важным рынком для бренда. Также компания приостанавливает работу предприятия в Пуасси, городе к западу от Парижа, с 13 по 31 октября, «чтобы адаптировать темпы производства к сложной рыночной ситуации в Европе».

Завод в Пуасси, на котором работают две тысячи человек, производит компактные внедорожники DS3 и Opel Mokka. Завод постарается максимально эффективно управлять складскими запасами до конца года и воспользоваться этой возможностью для проведения работ и организации обучающих курсов, заявил представитель компании.

По данным Европейской ассоциацией автопроизводителей, продажи Stellantis к июлю снизились на 8,1 процента, до 1 192 746 авто. Продажи Opel/Vauxhall, Citroën, Fiat, DS и Lancia упали, в то время как продажи Peugeot, Jeep и Alfa Romeo выросли по сравнению с прошлым годом.